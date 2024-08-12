Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

сегодня в 11:34

В Электрогорске определили победителей турнира по городкам

Очередной турнир по городкам состоялся 10 августа в День физкультурника в Электрогорске. Игра набирает популярность в Павлово-Посадском городском округе из-за своей простоты, увлекательности и возможностью сыграть в составе коллектива, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

Благодаря новому спортивному инвентарю соревноваться стало интереснее.

В играх приняла участие новая команда «Звезды».

В этот раз чемпионами стала команда «Железяка» (Элемет), второе место у команды «Эколаб» и на третьем месте команда «Долголетие».

«Ждем новые команды в следующем турнире, о проведение которого будет сообщено дополнительно», — отметили организаторы в социальных сетях.

Городки — старинная игра, упоминания о которой можно найти в источниках периода Древней Руси.

Суть игры состоит в выбивании из «города» определенного количества фигур при помощи бросания бит. Фигуры составляются из пяти «городков» (цилиндрических деревянных столбиков).

Побеждает тот, кто выбивает 15 фигур, используя меньше попыток по итогам трех туров.

Игра полезна для здоровья: за время игры человек в среднем проходит около 6 км, много раз приседает, наклоняется, поворачивается в разные стороны. При этом играющий не испытывает экстремальных нагрузок. Именно это делает игру «Городки» универсальной. В нее могут играть люди всех возрастов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.