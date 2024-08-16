В егорьевском Центре образования появится спортивный объект

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В егорьевском Центре образования на территории бывшей школы построят мини-футбольное поле. сообщили в пресс-службе горокруга.

В школе обучаются более 300 детей, которые очень ждут новый объект. Его строительство стало возможным благодаря инициативе местных жителей. Работы здесь уже начались.

Ход строительства оценили депутат Мособлдумы Максим Коркин, заместитель главы городского округа Егорьевск Сергей Евстигнеев и заместитель Совета депутатов округа Александр Плотников.

Завершить обустройство мини-футбольного поля подрядчик должен до 30 сентября этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.