В Егорьевске в 2026 году откроется стадион «Мещера» на 1200 посетителей

Общая площадь спортивных сооружений стадиона, расположенных под открытым небом, превышает 15,5 тысяч квадратных метров. На капремонт «Мещеры» в рамках народной программы «Единой России» и областной программы выделено 684 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

«В ходе капитального ремонта на городском стадионе будет обустроено новое футбольное поле с подогревом, отремонтирован административный блок, заменены инженерные коммуникации. Также обустроят мини-футбольное поле, многофункциональную игровую площадку, зону для катка», — рассказал депутат Мособлдумы от «Единой России» Максим Коркин.

В свою очередь, председатель Совета депутатов округа, заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Михаил Лавров отметил, что общая строительная готовность стадиона составляет порядка 46%.

«Вскоре начнутся работы по возведению котельной, которая будет обеспечивать подогрев футбольного поля и тепло в строениях, расположенных на территории стадиона. Ожидаем, что в апреле 2026 года работы по капремонту будут завершены», — добавил Михаил Лавров.

Как ранее отмечал секретарь областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, в этом году в Московской области в стадии проектирования и строительства находятся 12 объектов физической культуры и спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.