В Егорьевске прошло торжественное открытие сезона игр «Школьная лига»

В 2024 году инициатором проекта «Школьная лига», не имеющего аналогов в стране, выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подразумевает привлечение наставников-амбассадоров к школьным соревнованиям на постоянной основе. Именитые спортсмены будут проводить мастер-классы, анализировать игры команд, предоставлять комментарии и делиться своим опытом и знаниями с участниками. В Егорьевске в соревнованиях «Школьной лиги» примут участие более 250 ребят из 12 школ. Игры будут проходить по 4 видам спорта: волейболу, баскетболу, футзалу и шахматам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественное открытие сезона «Школьной лиги» состоялось сегодня, 6 октября, во Дворце спорта «Егорьевск». Участников соревнований приветствовали и поздравили с началом игр исполняющий обязанности начальника Управления спорта и молодежной политики Альберт Гаврилов, заместитель руководителя Методического центра развития образования Юлия Медведева и директор Дворца спорта «Егорьевск», депутат Совета депутатов округа Павел Фокин. Они пожелали ребятам спортивных успехов и отметили, что лучшая сборная будет представлять Егорьевск на областных соревнованиях «Школьной лиги».

Игры в рамках этого масштабного проекта будут проходить на разных спортивных площадках округа с октября 2025 года по март 2026 года. В день открытия первый матч по волейболу сыграли сборные Георгиевской гимназии и школы № 3. В упорной борьбе в решающей третьей партии со счетом 15:11 победила команда Георгиевской гимназии. Следующие игры по волейболу в рамках «Школьной лиги» пройдут 10 октября в школе № 1. Встретятся команды школ № 2, № 8, № 12 и № 13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.