В Егорьевске прошел легкоатлетический забег «Осенний RUN»

Первый в этом сезоне легкоатлетический забег в Егорьевске состоится 6 сентября. Участие в нем примут более 50 человек, в том числе члены местного бегового клуба «Егорьевск Run», которые каждый день приглашают егорьевцев присоединятся к тренировкам, утренним пробежкам по паркам и городу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы выкладываем свои результаты каждый день в нашу группу. И когда ты видишь, что кто-то уже отчитался, а ты еще ничего не сделал, уже становится как-то не по себе. Да и, когда не бегаешь, организм уже сам требует, сообщает тебе, что что-то не так, и надо вставать и идти на пробежку», — сказала участница бегового клуба Марина Барыбина.

Общие легкоатлетические забеги становятся мотивацией начать тренировки, а также возможностью попробовать свои силы. Для этого организаторы предлагают бегунам две дистанции по живописному парку «200 лет Егорьевску»: детская — 1,7 км и взрослая — 5 км.

Помимо основной части гостей ждут мастер-класс, эстафета, а также фотозона, фотовыставка и флешмоб. Все это, по словам организаторов, учит преодолевать трудности, работать в команде, поддерживать друг друга и добиваться общих целей. Кроме того, участие в подобных мероприятиях способствует развитию спорта в муниципальном округе Егорьевск и привлекает внимание к активному образу жизни.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

Старт программы в 8:15.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.