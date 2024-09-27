В Егорьевске появится каток с искусственным льдом

В Егорьевске откроется каток с искусственным льдом. Это один из 38 новых подобных катков, которые запланированы к открытию в парках и на общественных территориях Подмосковья в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ледовая площадка позволит заниматься спортом и кататься на коньках даже при положительных температурах воздуха. Специальная установка способна сохранить покрытие при температуре до 7 градусов тепла.

Площадка расположится на парковке главного парка округа — парка «200 лет Егорьевску». На это выделено более 40 миллионов. Большая часть — из областного бюджета и 10% — из муниципального. Здесь же, на спортивной площадке зальют каток и с естественным льдом.

В парке планируется прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничное оформление и белый лед, раскатанный по специальной технике для заливки. Также предусмотрены теплые раздевалки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.