В Егорьевске 25 января пройдут открытые соревнования по лыжным гонкам

Открытое первенство муниципального округа по лыжным гонкам состоится 25 января на базе спортивной школы «Виктория» в Егорьевске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Егорьевске 25 января пройдет открытое первенство муниципального округа по лыжным гонкам, посвященное памяти супругов Петра и Надежды Емельяновых, воспитавших не одно поколение лыжников в округе.

Соревнования состоятся на лыжной базе спортивной школы «Виктория» по адресу: г. Егорьевск, ул. 1 Мая, д. 74. К участию приглашаются все желающие. Обычно на старт выходят более 100 спортсменов и любителей из Подмосковья и соседних регионов. Для участников предусмотрено 15 возрастных категорий и дистанции — 1,3 км, 2 км, 3 км, 5 км и 10 км.

Зарегистрироваться можно на сайте до 21 января включительно. Сбор участников и выдача стартовых номеров начнется в 09:30, старт соревнований — в 11:00. Для участия требуется медицинский допуск. Вход для зрителей свободный.

Лыжная база открыта ежедневно с 9:00 до 21:00, трасса оборудована освещением для вечерних занятий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.