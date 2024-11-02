В Единой школьной лиге Подмосковья примут участие 17 команд из Одинцова

По итогам жеребьёвки 17 команд были распределены по четырём группам. В группе «А» попробуют свои силы юные спортсмены из Одинцовской лингвистической гимназии, Лесногородской средней школы, Лицея № 2, СОШ № 5 и Подмосковного лицея-интерната. В группе «Б» сыграют коллективы гимназий № 7, СОШ № 3, образовательного центра «Багратион» и школы английского языка «Логос». Команды из образовательного центра «Флагман», Лицея № 6 имени А.Пушкина, СОШ № 1 и № 12 расположились в группе «В». И в группе «Г» за выход в следующую стадию соревнований поборются учащиеся средней школы № 9, Кубинской школы № 2 имени В.Безбородова, а также гимназий № 4 и № 14.

Открытие сезона Школьной лиги состоялось 31 октября в городском округе Балашиха. На торжественной церемонии открытия участников приветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, спортсмены-амбассадоры проекта Евгений Алдонин, Виктор Кейру, Леся Махно и Александра Коруковец.

«В проекте у меня простая роль — быть амбассадором. Быть тем человеком, который направляет и вдохновляет детей. Я думаю, это основная мотивация от меня. Что касается самих видов спорта в проекте, я уверен, что они будут расширяться. У каждого есть шанс себя проявить, учитывая такой размах. Я до сих пор помню свои детские футбольные турниры. Тогда это был отличный шанс стать героями своего класса и своей школы. Сегодня это еще лучше реализовано, более масштабно — можно стать героем всей Московской области. Здесь положительная энергетика, меня даже немножко штормит от эмоций, от переполненных трибун», — прокомментировал Евгений Алдонин.

Ведущими мероприятия выступили спортивный журналист и телеведущая Матч ТВ Эмма Гаджиева, а так же российский блогер, экс-участник «Dream TeamHouse» Леша Янгер. В рамках церемонии открытия состоялось торжественное подписание хартии Школьной лиги капитанами команд городских округов Московской области. Подпись на документе от Одинцовского городского округа поставила капитан команды Лицея № 2 Виолетта Сараева.

В рамках Школьной лиги участники будут соревноваться в четырех видах спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Турниры пройдут в два этапа: муниципальный состоится с ноября 2024 года по апрель 2025 года, а региональный, на котором будут определены победители и призеры, пройдет в апреле 2025 года. Для участия в турнирах лиги свои команды направили 11 городских округов.

«Это очень крутой проект, который позволяет школьникам пробовать себя в разных направлениях, не только в учёбе. Очень приятно, что существует такой проект, который позволяет детям прочувствовать единение, единение команды, единение школы и даже единение целого городского округа. Это очень круто, очень полезно и, я уверена, поможет всем ребятам в их дальнейшем пути к успехам», — поделилась эмоциями Эмма Гаджиева.

Спортивные мероприятия в рамках лиги проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Проект Единой школьной лиги был инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.