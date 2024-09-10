сегодня в 11:39

В Дзержинском прошел традиционный турнир по дзюдо

7 сентября на татами спортшколы «Союз» городского округа Дзержинский вышли более 90 спортсменов из Москвы и городских округов Московской области, включая Дзержинский, Коломну, Богородский, Пушкино, Подольск, Электросталь. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На церемонии открытия участников и гостей соревнований приветствовал директор СШ олимпийского резерва «Союз» Виктор Худяков. Честь поднять флаги России, города Дзержинский и спортивного клуба «Союз» предоставили заслуженному мастеру спорта, четырехкратному чемпиону Европы по самбо, мастеру спорта международного класса по дзюдо — тренеру СШОР «Союз» Виктории Сафроновой.

В этом году свои силы на турнире испытали юноши и девушки 2010–2011 годов рождения. Дзержинскую спортшколу в этой возрастной группе представляли очень перспективные спортсмены. Для них это был успешный старт сезона.

По итогам турнира, дзержинские дзюдоисты в разных весовых категориях взяли: 7 наград за 1 место, 6 медалей — за 2 место и 8 медалей — за 3 место.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.