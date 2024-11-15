В Дзержинском прошел турнир по шашкам среди городских дошкольных учреждений

Первый турнир по шашкам среди дошкольных отделений образовательных учреждений городского округа Дзержинский состоялся 15 ноября в гостеприимном ДО № 2 «Незабудка» МБОУ «Гимназия№ 5». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Идея выявить самых сильных и самых юных любителей шашек родилась в стенах этого дошкольного учреждения и была поддержана управлением образования городской администрации. Каждое дошкольное отделение делегировало сильнейших игроков, бои на шашечных досках развернулись среди восьми участников.

На турнире все было как на обычных соревнованиях: судейская коллегия, участники (6+), полуфинал и финальный поединок. В финале за право носить титул победителя первого городского турнира по шашкам боролись юные дзержинцы Семен и Степан.

Инструктор по физической культуре дошкольного отделения «Незабудка» Александр Корнажицкий высоко оценил мастерство и подготовку всех юных участников турнира. «Играющие сегодня ребята, наверняка, были подготовлены, скорее всего занимались с родителями, за что им больше спасибо», — отметил инструктор. Организаторы позаботились по оформлению зала, где проходил турнир, а также по форме самих участников. Все было выдержано в стильной черно –белой гамме.

Победителем первого турнира по шашкам среди городских дошкольных учреждений Дзержинского стал воспитанник «Незабудки» Степан Свищо. Он признался, что победить ему помогла своя тактика игры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.