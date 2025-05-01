В Дзержинском прошел Открытый кубок IJKA России по шотокан карате-до

Открытый кубок IJKA России по шотокан карате-до приняли в спортивном зале МБОУ «Лицей № 6 „Парус“ 27 апреля. На татами вышли порядка 300 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Рязани, Саратова, Казани, Хабаровска и ДНР, передает пресс-служба администрации городского округа Дзержинский.

В личном первенстве выступали участники различных возрастов: начиная с детей пяти лет и заканчивая ветеранами спорта старше 50. Многие показали мастерство сразу в двух дисциплинах: ката и кумите — формальных упражнениях и поединках. Также было командное кумите. В нем выступали юношеские команды из трех человек — по одному в каждой возрастной категории: 10–11, 12–13 и 14–15 лет.

В общекомандном зачете первое место заняла сборная Москвы, второе — Подмосковья, а третье — Донецкой Народной Республики.

«В Дзержинском хороший зал. Нам очень нравится здесь. И начиная с 2019-го, мы дважды в год проводим тут кубок Московского региона и кубок России. Перерыв делали только во время пандемии», — пояснил шеф-инструктор IJKA России Михаил Белов.

Днем ранее в том же зале поршел семинар по карате. В нем участвовали порядка 150 человек, включая детей. Затем провели техническую аттестацию — успешно прошли экзамен и повысили квалификацию 12 из 14 спортсменов.

«Я рад быть здесь. Каждый год меня хорошо встречают, — признался шеф-инструктор IJKA Утсуми Такато (7-й дан), который провел семинар и экзамен. — В течение года я был во многих странах мира и могу сказать, что в России высокий уровень подготовки. Здесь очень сильные спортсмены. Особенно радует хорошая концентрация, которая очень важна в карате. Хорошо, что инструкторы у вас очень строгие. Это значит, дети тоже будут расти над собой и станут хорошими спортсменами».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.