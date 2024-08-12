В Дзержинском прошел День физкультурника

На стадионе «Орбита» городского округа Дзержинский прошел традиционный День физкультурника, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Открылся спортивный праздник парадом воспитанников городских спортивных секций. В рамках торжественной части состоялась церемония награждения. Тренеров и ребят, отличившихся особыми достижениями и выполнивших нормы ГТО, наградили знаками отличия, грамотами и подарками.

«Хочу поблагодарить губернатора Московской области и администрацию муниципалитета за то, что наш округ вошел в программу „Спорт Подмосковья“. Сегодня мы продолжаем реконструкцию городского стадиона, по завершению которой наши спортсмены смогут тренироваться и соревноваться в более комфортных условиях. Дзержинский славится высокими достижениями спортсменов. От всей души хочу поздравить тренеров, их воспитанников и всех причастных с праздником», — обратился к присутствующим директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош.

На празднике жители и гости города смогли принять участие в соревнованиях по таким дисциплинам, как баскетбол 3×3, футбол, волейбол, силовая гимнастика, жим штанги лежа, большой и настольный теннис, русская лапта. Любители активного отдыха и спорта измеряли силу своего удара на специальной груше, проверяли меткость на гигантском дартсе, испытывали себя в шуточных аттракционах. Родители, желающие записать детей в секции, могли задать вопросы тренерам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.