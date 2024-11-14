В Дзержинском оборудовали городскую спортивную площадку

На одном из приемов к руководителю фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Дзержинский Алексею Кочеткову обратился председатель Совета дома 18 по улице Угрешской г. о. Дзержинский. Он рассказал, что во дворе МКД не хватает спортивного инвентаря для игр в баскетбол и футбол, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вместе с коллегами по депутатскому корпусу Анной Пышкиной, Дмитрием Кудиновым и Виктором Худяковым мы взялись за решение этого вопроса. Уже закупили и передали заявителю баскетбольные щиты и сетки на ворота для футбола. А в теплое время года установим столб для щита, сделаем монтаж и отремонтируем ворота», — сказал дзержинский депутат Алексей Кочетков.

Он также добавил, что спортинвентарь был приобретен в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт».

Дети смогут проводить время весело и с пользой, а для этого отлично подходят спортивные игры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.