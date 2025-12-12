В двух округах Подмосковья откроют фиджитал-центры для киберспортсменов

Фиджитал-центры для тренировок киберспортсменов откроются в Раменском и Подольске в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В настоящее время уже закуплено необходимое оборудование для оснащения тренировочных площадок. На базе дворца спорта «Борисоглебский» в Раменском будут проходить не только тренировки, но и киберспортивные турниры. Для оснащения спортивного комплекса будут установлены мощные игровые компьютеры с профессиональными видеокартами, комплекты оборудования для лазерного боя и гонок дронов, VR-оборудование и программное обеспечение для автосимулятора. Открытие фиджитал-центра в Раменском состоится в I квартале 2026 года.

В городском округе Подольск в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в следующем году запланировано создание «умной» спортивной площадки — модульного фиджитал-центра. Это спортивная площадка нового поколения, созданная по принципу объединения физической и цифровой активности в одном пространстве. Объект будет состоять из открытых спортивных площадок и киберспортивной зоны — отдельного модульного здания. Спортивная зона будет включать в себя: зоны для мини-футбола (поле 40×20 м с искусственным покрытием, трибунами), стритбола и воркаута.

Киберспортивная зона будет включать в себя три игровых сектора: компьютерный зал, зону игровых консолей (телевизоры и геймпады) и зону виртуальной реальности (комплект VR).

Проект реализуется в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.