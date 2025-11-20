В Дубне закупили новую форму для самбистов

Комплекты формы для занятий самбо закупила администрация в Дубне для воспитанников секции, которая работает на базе спортивной школы. Здесь тренируются более 150 спортсменов разного возраста, в том числе победители областных и всероссийских соревнований. В секции занимается и победитель Первенства мира по боевому самбо Михаил Спориш. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Администрация Дубны ранее уделила много внимания самому залу в спорткомплексе «Руслан», где проводятся тренировки. Проведен ремонт, установлены дополнительные напольные покрытия, что сегодня позволяет проводить турниры любого масштаба.

«На сегодняшний день работаем по повестке тренерского состава. Договорились, что в этом году мы дополнительно закупаем форму, которой не хватало. Самбо — одна из тех секций, которая приносит нашему наукограду новые победы. Мы сделаем все, чтобы занятия для ребят были максимально комфортными», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ближайшие соревнования в Дубне — турнир «Русские богатыри», который пройдет 30 ноября во Дворце спорта «Радуга» и соберет самбистов из ближайших округов и даже регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.