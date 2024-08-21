В Дубне возобновила свою работу парусная секция на базе яхт-клуба ОИЯИ

Паруса над Волгой всегда были одной из визитных карточек Дубны. Традиции занятий яхтенным спортом возникли практически одновременно с образованием города. Дубненцы ходили под парусом и в Сочи, и в Мурманск. А воспитанники детской секции становились победителями и призерами Всесоюзных соревнований, здесь были подготовлены несколько мастеров спорта и яхтенных капитанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня белые паруса вновь взлетели над волжской акваторией. Сотрудники ОИЯИ и члены их семей объединились в АНО «Парусный клуб «Атом» и возобновили работу секции. Пока в клубе около 60 человек. Один из принципиально важных моментов — возвращение на традиционное место, базу яхт-клуба ОИЯИ. Приведены в порядок строения, а настил в один из выходных дней подремонтировали сами участники парусного клуба. И, конечно, имеются яхты разных классов — «Кадет», «Луч» и даже большие крейсерские.

Планируется, что занятия на базе будут проходить до октября ежедневно, а в выходные участники клуба собираются в походы вниз и вверх по Волге. Но увлечение это не из легких, многое зависит и от капризов погоды.

«Парусный спорт дает работу над собой, над своими страхами и слабостями. В некоторых моментах надо очень себя превозмочь, чтобы продолжать идти», — пояснила соучредитель и директор АНО содействия развитию парусного спорта и туризма «Парусный клуб «Атом» Светлана Фернандес Матькова.

Как признают специалисты, в Дубне географически очень хорошие условия для развития парусного спорта — Волга, близость к Иваньковскому водохранилищу. Поэтому и планы большие.

«У нас есть мечта провести серьезные соревнования на нашей акватории. Хотим пригласить к себе серьезные парусные клубы», — рассказала соучредитель АНО содействия развитию парусного спорта и туризма «Парусный клуб «Атом» Анастасия Сущевич.

Речь идет о яхт-клубах МГУ, МФТИ и Московского Политеха. А пока на набережной можно будет наблюдать за тренировками спортсменов и любоваться яхтами.

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