В Дубне участники сверхмарафона Туполева преодолели 60 км

В Дубне прошел демократический пробег — сверхмарафон Туполева. В пробеге участвуют сотрудники ГосМКБ «Радуга», представители других предприятий и организаций Дубны, а также легкоатлеты из Москвы, Белого Городка, Кимр, Тамбова, Сарапула, Железнодорожного. Дистанция пробега составит около 60 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Традиция продолжается, потому что людям интересно. Здесь не учитывается время, бежишь в хорошей компании единомышленников. И это — патриотический пробег. Он не только спортивный. Мы отдаем дань памяти Андрею Николаевичу Туполеву, как и основателю нашей промышленной площадки — Александру Яковлевичу Березняку», — рассказал организатор XXIV комбинированного легкоатлетического пробега, председатель профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга» Максим Щербаков.

Для возложения цветов остановились у мемориала вблизи деревни Симоново. Здесь когда-то стоял дом, в котором родился и вырос выдающийся авиаконструктор Андрей Туполев. Этот пробег — символическая прямая, которую преодолевают бегуны. Она соединяет место рождения легендарного изобретателя с точкой, где его идеи воплотились в жизнь.

75 человек в этом году финишировали в Дубне. Они сами решали, как строить дистанцию — на велосипеде, лыжероллерах или бегом. В этом году спортсмены преодолели дистанцию в честь 73-летия ГосМКБ «Радуга» и 90-летия Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности.

Каждый участник сверхмарафона, который преодолел дистанцию 60 километров, был персонально отмечен, награжден грамотами и памятными подарками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.