В Дубне прошли соревнования по практической стрельбе

Первенство и чемпионат Дубны по практической стрельбе состоялись 1 февраля и собрали 73 спортсмена из Дубны, Москвы, Твери, Сергиева-Посада и Кимр, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования по практической стрельбе прошли в Дубне 1 февраля. В них приняли участие 73 спортсмена в возрасте от 9 до 54 лет из Дубны, Москвы, Твери, Сергиева-Посада и Кимр. Для участников подготовили упражнения, аналогичные тем, что используются на ведущих мировых турнирах. Их разработкой занимался мастер спорта международного класса Александр Тарасов.

В течение двух дней спортсмены разыграли 13 комплектов медалей, половина из которых осталась в Дубне. В церемонии награждения приняли участие глава Дубны Максим Тихомиров и представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Соревнования также стали площадкой для обсуждения проекта «Стальной характер», направленного на поддержку ветеранов специальной военной операции. Проект был номинирован на премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело». Глава города отметил, что уже определено помещение для тренировочной базы, где скоро начнутся занятия в рамках проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.