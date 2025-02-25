В Дубне прошла 45-я лыжная эстафета памяти авиаконструктора Березняка

103-й, 119-й и 107-й — Владимир Рыков, Валентин Головко, Евгений Очагов — соратники Александра Яковлевича Березняка, каждому — за 80. Но, на лыжах стоят бодро. Стартовали первыми и прошли свои почетные 400 м. Говорят — ни за что не пропустим эти соревнования, такие важные для всех, кто работает на «Радуге». Об этом сообщает пресс-служба администрации Дубны.

«Ради Победы сотрудники нашего военно-промышленного комплекса каждый день и в тылу совершают подвиги. Двигаться вперед и оставаться в строю помогает вера в правое дело и спорт!» — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В этом году лыжники гонялись на пруду на улице Войкова. Организаторам пришлось постараться, чтобы найти снежную трассу и не прервать многолетнюю традицию эстафет памяти Березняка. Усилия того стоили. Здесь явно собрались единомышленники, собратья — по труду, по спортивным увлечениям, по жизненной позиции. Ощущение большой семьи — теплое, дружеское — всегда чувствуется не мероприятиях «Радуги». Лыжники говорят — и погода за нас — прекрасный солнечный зимний день.

Если б не было снега, все равно провели бы эти соревнования — на роллерах бы прошли, просто бегом пробежали — уверен Иван Кривонос. Рассказывает, что 15 лет участвует, мечтал победить, стремился, боролся. И вот — со своей командой сегодня выиграл гонку — второй год подряд.

«Это — родное предприятие, родная „Радуга“, дань памяти Александру Яковлевичу. У нас две эстафеты — летняя и зимняя. Обязательно в них участвуем. Работаем на „Радуге“, по-другому — никак!» — отмечает победитель лыжной эстафеты Иван Кривонос.

В этом году 22 команды участвовали в эстафете Березняка, все больше с каждым годом. Победителем среди подразделений ГосМКБ «Радуга» стала сборная под номером 2. Среди предприятий и организаций города самой быстрой оказалась команда «RED», участники которой Валентина Терехова и Александр Самсонов — показали лучшие результаты среди женщин и мужчин, соответственно. Лыжный забег младших участников выиграли спортсмены школы № 1 имени Александра Яковлевича Березняка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.