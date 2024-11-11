В Дубне открыли скалодром европейского уровня

В Дубне прошло открытие скалодрома европейского уровня. Это новый проект объединенного института ядерных исследований, где стремятся создавать комфортные условия сотрудникам не только для работы, но и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Такие скалодромы есть только в Москве, Питере, в Подмосковье — нет. Этого проекта спортсмены Дубненского клуба скалолазания ждали несколько лет. В новом зале накручено несколько десятков трасс разного уровня сложности.

Как отметил директор ОИЯИ Григорий Трубников, в истории института есть настоящие мастера спорта по альпинизму. Это сильные духом люди, которые умеют вести за собой людей, в том числе к научным открытиям.

«Наука — это, на мой взгляд, конкурентная среда. Чтобы стать успешным специалистом, добиться того, чтобы открытие сделать или поставить эксперимент, надо быть сильным и внутренне и внешне, и духовно и физически. Альпинизм — один из тех видов спорта, где слабых людей не бывает, это всегда гигантская ответственность, взаимная поддержка, взаимная страховка», — сказал Трубников.

Спортсмены называют скалолазание — гимнастикой будущего. Такой зал — это тренажер, где отрабатываются навыки, которые помогут выйти на естественный скальный рельеф. И главное, здесь все сделано максимально безопасно.

«Зал проектировался нашими специалистами, учитывая современные тенденции. Я лазал на разных скалодромах мира — этот ничем не хуже мировых образцов», — пояснил директор АНО «Дубненский клуб скалолазания» Леонид Григоренко.

Посещать новый зал могут не только сотрудники ОИЯИ, но и все горожане, которые «горят» этим видом спорта.

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