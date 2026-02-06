В Дубне на набережной проходят бесплатные тренировки по физподготовке

Бесплатные занятия по общей физической подготовке проходят каждое воскресенье на набережной в парке имени Менделеева в Дубне под руководством фитнес-тренера Анны Андреевой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На набережной парка имени Д. И. Менделеева в Дубне для всех желающих организованы бесплатные тренировки по общей физической подготовке. Программа включает приседания, подтягивания, отжимания и бег, которые можно выполнять с минимальным инвентарем. Занятия проводит фитнес-тренер Анна Андреева.

По словам тренера, к тренировкам могут присоединиться люди с любым уровнем подготовки. Упражнения адаптируются индивидуально, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно. Андреева подчеркнула, что главное — желание заниматься, а начинать тренировки никогда не поздно.

Тренировки проходят в дружеской атмосфере на безвозмездной основе. Идея таких занятий появилась у Анны Андреевой в 2020 году, когда она начала заниматься моржеванием и решила проводить разминку перед плаванием. Постепенно к ней присоединились единомышленники из числа любителей моржевания и посетителей спортзала.

Занятия проходят круглый год каждое воскресенье в 12:00 на набережной рядом с волейбольными площадками. Место проведения — одно из самых популярных мест отдыха в Дубне и входит в топ-5 парков Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.