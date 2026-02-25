В Дубне 24 февраля прошел детский турнир по фехтованию

Открытый турнир по фехтованию на шпагах среди детей прошел 24 февраля 2026 года в Дубне на территории особой экономической зоны «Дубна». В соревнованиях участвовали спортсмены 2015 года рождения и младше, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир впервые состоялся на площадке особой экономической зоны. Участники прошли два этапа: общий турнир и финальные поединки за призовые места. Победителям и призерам вручили медали, изготовленные к 20-летию ОЭЗ «Дубна». Зрители также смогли попробовать себя в фехтовании под руководством инструкторов.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев отметил, что резиденты и управляющая компания поддерживают развитие спорта и социальной среды.

«В рамках 20-летия ОЭЗ мы впервые организуем такое спортивное мероприятие и рады, что отделение фехтования спортшколы «Дубна» согласилось провести турнир на нашей территории. Ребята, двигайтесь вперед — спортивные достижения закладывают успех вашей дальнейшей жизни», — сказал Афанасьев.

Судьями выступили тренеры спортшколы «Дубна» Александр Лапин и Валерий Буторов, а также мастера спорта России Анна Микелова и Владимир Чурюкин. По словам Лапина, среди воспитанников школы есть чемпионки России и призеры юниорских первенств, а поддержка партнеров поможет подготовить новых чемпионов.

Турнир организовали по инициативе управляющей компании ОЭЗ «Дубна» совместно со спортшколой «Дубна» в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.