В домодедовском футбольном манеже ко Дню Победы прошел турнир по женскому футболу

«Очень значимая дата для нашей страны, очень важна, тем более в сегодняшнее время. Мы захотели сделать турнир именно в апреле, в последний месяц Великой Отечественной Войны, когда мы понимали, что все идет к завершению. Мы девочкам хотели дать ту же атмосферу, что вот-вот и победа будет», — отметила основатель сообщества женского футбола, организатор женских футбольных турниров Татьяна Черкасова.

В турнире приняло участие 18 женских любительских команд из 7 регионов России. Среди участниц — девушки, мамы и даже бабушки.

«Всем женщинам, которые нашли в себе силы доказать, что спорт — это здорово и полезно, которые занимаются им с любовью и радостью, я желаю удачи в этом турнире», — сказал глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Марина Лебедева играет в команде «Авангард» с самого её основания. Всю жизнь занималась баскетболом, а после предложения принять участие в футбольном турнире среди мам, задержалась на поле аж на 4 года. И останавливаться не планирует.

«Спорт обожаю, командный вид спорта, тем более. У нас всегда боевой настрой, всегда боремся до последнего. Праздник очень душевный. Моя бабушка была в тылу, много очень рассказывала про войну, поэтому день сегодня волнительный», — Марина Лебедева, футболистка домодедовской команды «Авангард».

Задали тот самый боевой настрой своим выступлением участницы танцевального коллектива хореографической школы «Заслава», под руководством Яны Рудь, которая сама приняла участие в этом турнире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.