В Домодедове участники «Активного долголетия» могут бесплатно взять коньки в прокат

С приближением зимы и открытием катка с искусственным покрытием в городском парке культуры и отдыха «Елочки» городского округа Домодедово у участников губернаторской программы «Активное долголетие» появилась возможность бесплатного катания на коньках, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Начиная с 3 декабря, каждую неделю по вторникам и четвергам участники проекта «Активное долголетие» могут взять коньки в прокат бесплатно во время первых двух сеансов с 11:00 до 12:30 и с 13:00 до 14:30.

Для получения бесплатных коньков участникам необходимо предъявить социальную карту жителя Московской области.

Чтобы стать участником проекта, необходимо отправить заявку на портале «Активного долголетия» по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.