В Домодедово прошли соревнования по волейболу в рамках Единой школьной лиги

«Турнир молодой, новый. Да, второй год проходит, но уже имеет большую популярность у школьников, они готовятся и стремятся стать победителями и призёрами этих соревнований», – отметил главный судья единой школьной лиги Алексей Чернышев.



Виктор Ткачев, педагог-организатор Домодедовской школы № 4 и тренер команды «Олимпионик», подчеркнул важность таких матчей: «Это крупное соревнование. Мы ждем, что на следующий год оно станет всероссийским. В прошлом году было 12 команд, а в этом – все округа. Конечно, это классное соревнование!»



Участники турнира находятся в постоянном напряжении, начиная с поддержки своих команд и заканчивая выходом на площадку с желанием победить. Егор Украинский, ученик Повадинской школы, рассказал о своей подготовке: «Мы готовимся в нашем домашнем зале. Каждую свободную минуту проводим в зале, оттачиваем навыки и просто наслаждаемся игрой».



Алексей Чернышев, следящий за волейболом в Домодедово уже 6 лет, отметил, что «очень много школ готовят отличные команды, и конкуренция растет. До последнего матча непонятно, кто станет победителем».



Единая школьная лига по волейболу – это место, где рождаются чемпионы и крепнут дружеские связи. По итогам прошедшего четвертьфинала победители выйдут в полуфинал, который состоится 19 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.