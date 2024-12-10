В Домодедове прошел масштабный женских хоккейных турнир среди команд-новичков

Женский хоккейный турнир Second Wind прошел 7–8 декабря в городе Домодедово, на ледовой арене «Авангард» и в спортивном комплексе «Легенда», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году событие собрало 10 команд из разных городов России, что сделало его одним из самых масштабных женских хоккейных турниров в стране. На лед новых и красивых спортивных арен города Домодедово вышли более 200 спортсменок, демонстрируя свои навыки и стремление к победе.

Матчи турнира привлекли внимание около 360 зрителей на трибунах и более 450 человек, следивших за событиями в онлайн-трансляции.

Second Wind — это уникальный турнир, в котором участвуют девушки, начавшие заниматься хоккеем недавно и уже достигшие значительных успехов спортсменки-любители. Турнир был организован капитаном ЖХК «Авангард» Екатериной Миловановой при содействии спортивного комитета города Домодедово, что подчеркивает важность события для развития женского хоккея в регионе.

Победу в турнире одержала команда из Санкт-Петербурга — ЖХК «Гроза», что стало значимым достижением для спортсменок из северной столицы. Второе место заняла команда из Тулы — «Королевы льда», а на третьем месте оказалась команда из Петрозаводска — ЖХК «Вега». Команда из Домодедово — ЖХК «Авангард№ — заняла почетное четвертое место. Нападающая команды, Анастасия Григорьева, стала самым результативным хоккеистом турнира, продемонстрировав высокий уровень подготовки домодедовских спортсменок.

Многие зрительницы, наблюдавшие за матчами, выразили желание попробовать свои силы в хоккее. ЖХК «Авангард» из Домодедово открыта для новых спортсменок и готова помочь освоить этот увлекательный вид спорта любой девушке, независимо от ее навыков и опыта. Таким образом, турнир Second Wind не только продемонстрировал высокий уровень женского хоккея в России, но и способствовал его дальнейшему развитию и популяризации, вдохновляя новых участниц на занятия этим захватывающим видом спорта.

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