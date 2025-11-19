В Домодедове прошел четвертый фестиваль воздушной гимнастики

Четвертый фестиваль воздушной гимнастики состоялся в городском округе Домодедово. В мероприятии приняли участие спортсмены разных возрастов и уровней подготовки из различных городов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Фестиваль собрал как профессиональных гимнастов, так и начинающих любителей, которые только делают первые шаги в воздушной гимнастике. Участники выступали на стропах, полотнах и кольце, демонстрируя сложные элементы на гибкость и баланс.

Организатор фестиваля Александра Алексеева отметила, что главная цель проекта — развитие и популяризация воздушной гимнастики. По ее словам, этот вид спорта был официально признан сравнительно недавно, и организаторы стремятся привлечь к нему как можно больше внимания.

В соревнованиях приняли участие гимнасты в возрасте от 5 до 44 лет. Каждый мог выбрать снаряд по своим возможностям и интересам. Тренеры отмечают, что малыши чаще начинают с кольца, так как на нем проще удержаться, а к полотнам переходят постепенно, когда набираются сил.

«Когда мне было около шести лет, мы с мамой увидели воздушную гимнастику по телевизору – и сразу решили попробовать. Больше всего я люблю выступать на полотнах, позже хочу освоить и кольцо», — рассказала Анастасия Сабанчук.

Фестиваль стал не только спортивным событием, но и площадкой для обмена опытом, вдохновения и творческого роста. Участники получили возможность выступить перед профессиональной судейской коллегией и заслужили награды за свои достижения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.