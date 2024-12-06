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В Домодедове более 70 человек с ОВЗ приняли участие в спартакиаде

В городском стадионе «Авангард» 5 декабря прошла спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Попробовать свои силы в спортивных соревнованиях решили более 70 участников, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С приветственными словами выступили заместитель главы городского округа Домодедово Юлия Валентиновна Терещенко и старший инструктор — методист по адаптивной физической культуре ФОКИ «Старт» Сергей Юрьевич Горбунов. Всем участникам пожелали легких стартов и уверенных побед.

Спортивные состязания проходили по следующим видам: дартс, настольный теннис, стрельба из электронного оружия, поднятие гири.

В процессе соревнования участники показали позитивный настрой, крепость духа, упорство и спортивное мастерство. Все присутствующие получили положительные эмоции и зарядились хорошим настроением.

Помимо спортивных соревнований были организованы мастер-классы по изготовлению поделок с новогодней тематикой, где каждый мог проявить свою фантазию.

Завершились соревнования награждением победителей медалями и грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.