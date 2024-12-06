В Домодедове более 70 человек с ОВЗ приняли участие в спартакиаде
Фото - © Городской стадион "Авангард" Домодедово
В городском стадионе «Авангард» 5 декабря прошла спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Попробовать свои силы в спортивных соревнованиях решили более 70 участников, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
С приветственными словами выступили заместитель главы городского округа Домодедово Юлия Валентиновна Терещенко и старший инструктор — методист по адаптивной физической культуре ФОКИ «Старт» Сергей Юрьевич Горбунов. Всем участникам пожелали легких стартов и уверенных побед.
Спортивные состязания проходили по следующим видам: дартс, настольный теннис, стрельба из электронного оружия, поднятие гири.
В процессе соревнования участники показали позитивный настрой, крепость духа, упорство и спортивное мастерство. Все присутствующие получили положительные эмоции и зарядились хорошим настроением.
Помимо спортивных соревнований были организованы мастер-классы по изготовлению поделок с новогодней тематикой, где каждый мог проявить свою фантазию.
Завершились соревнования награждением победителей медалями и грамотами.
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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.