В Домодедове впервые прошли чемпионат и первенство по тайскому боксу или иначе говоря — муай тай. Почти 400 участников съехались из разных уголков Подмосковья и Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На ринге в стенах дворца культуры и спорта «Мир» Домодедово в течение двух дней без перерыва шли бои — это более двухсот поединков. Участников поделили на две группы. В классе А сражались опытные спортсмены, в классе Б — новички в разных возрастных и весовых категориях.

«Это ребята, которые боксируют, возраст 8-9 лет и 10-11 лет. И 12+ до 40 у нас боксируют юноши, юниоры и взрослые. Достаточно больше количество спортсменов в этих возрастных категориях», — сказал главный тренер спортивного клуба боевых искусств (г. Москва) Артем Григорьев.

Идея провести эти масштабные соревнования по муай тай в городском округе Домодедово принадлежит коллективу молодежного центра «Победа». Именно в подведомственном ему центре военно-патриотического воспитания уже 4 года базируется клуб по тайскому боксу.

Кстати, гостей в эти дни было в три раза больше, чем самих спортсменов — более 1200. Такого накала спортивных страстей эти стены не видели давно. Кстати, домодедовские тайбоксеры показали отличный результат. Семь первых мест, четыре вторых и шесть третьих в разных возрастных и весовых категориях. Как отметили в Подмосковной Федерации муайтай, организация соревнований со стороны городского округа на высшем уровне, а потому проведут подобные встречи еще не раз.

Муай тай — это боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай боран. В переводе с санскритского означает «поединок свободных» или «свободный бой».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.