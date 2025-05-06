В Домодедове прошли Всероссийские соревнования «Кубок МЧС России по самбо»

На территории городского стадиона «Авангард» г. о. Домодедово состоялись Всероссийские соревнования «Кубок МЧС России по самбо». В них участвовали 65 сильнейших спортсменов ведомства, представляющие 7 федеральных округов и 2 образовательные организации высшего образования МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Броски, захваты, болевые приемы: какую тактику выбрать — зависит от характера и способностей спортсмена. Например, в соревнованиях свое мастерство доказал домодедовец Александр Таратынов. Самбо он занимается с самого детства. Кубок МЧС России в своей весовой категории Александр выигрывает уже во второй раз. Спортсмен рассказал, что именно помогает ему достичь результата.

«Упорство, наверно. Дисциплина и упорство. Дисциплина — это когда ты должен встать каждый день в шесть утра и идти. Даже если тебе не хочется, надо встать с кровати и делать — это дисциплина. И там уже упорство делает свое дело», — сказал победитель всероссийских соревнований «Кубок МЧС России по самбо», житель Домодедова Александр Таратынов.

Сейчас все больше спортсменов отдают предпочтение этому виду спорта. Самодисциплина, настойчивость в достижении поставленной цели, а также должный самоконтроль — эти черты характера вырабатываются у всех людей, которые занимаются самбо.

Самбо — это единственный международно признанный вид спорта, официальным языком которого является русский. Это относительно молодой, но уже очень популярный и стремительно развивающийся вид спортивного единоборства. А само название произошло от соединения трех слов: самозащита без оружия.

Организатор спортивных соревнований — «Центр физической подготовки и спорта МЧС России» — ставит перед собой важные задачи: развивать самбо на территории нашей страны, привлекать к спорту молодежь, а также укреплять дружественные связи среди сотрудников ведомства.

«Спорт — это часть работы и службы сотрудников МЧС России. И традиционно собираются достаточно большие коллективы участников, ребята борются, выступают. И именно в этих схватках, на этих соревнованиях формируется характер, закаляется. И это позволяет выполнять те задачи, которые перед нами стоят — идти в огонь спасать людей. Я думаю, что сегодняшние соревнования — они впервые у нас стали мастерские соревнования по самбо. И ребята сегодня показали свой характер», — сказал начальник ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России» Сергей Егоров.

Спортсмены продемонстрировали командный дух, ловкость, силу и целеустремленность в борьбе за первенство в восьми весовых категориях. А в командном зачете чемпионом объявлена сборная Центрального федерального округа.

В городском округе Домодедово самбо — один из самых популярных видов спорта. Для одних — это любимое увлечение, способствующее общему развитию. Для других — профессиональный спорт и смысл жизни. Но как бы то ни было, самбо учит не только самозащите, но и формирует твердый характер, стойкость и выносливость, которые необходимы в работе и жизни.

По итогам соревнований, победу в командном зачете одержала сборная команда ЦФО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.