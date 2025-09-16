В Домодедове прошли соревнования «ДМД. Пять турниров»

Субботнее утро на стадионе «Темп» стало настоящим испытанием для футбольных команд в рамках соревнований «ДМД. Пять турниров». Хотя участники не профессионалы, они обладали достаточными амбициями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Шесть лет назад в Домодедово была возрождена советская традиция состязаний между предприятиями муниципалитета.

«Наши учреждения, организации играют между собой в футбол, волейбол, на рыбалку идут, кто больше поймает. Легкая атлетика, сдача ГТО. Это интересно, это сближает коллективы и создает хорошее настроение», — прокомментировал директор стадиона «Авангард», депутат совета депутатов городского округа Домодедово Владимир Редькин.

Команды, сформированные из представителей одного предприятия или организации, имеют возможность объединяться в процессе состязаний, что положительно сказывается на их профессиональной деятельности. «Это здорово, потому что дает возможность играть сотрудникам из разных отделов в одной команде. Идти к одной победе, к одной цели. Конечно, это модное слово „командообразование“, и это очень здорово», — отметил заместитель главы города Максим Кукин, который также участвует в турнире.

Поддержка болельщиков также играет важную роль в создании командного духа. «Мы приехали посмотреть игру „Лемана ПРО“. Мы участвуем в турнире. Поддерживаем боевой дух», — рассказала Мария Сошникова, болельщица команды строительного гипермаркета.



Каждая команда сыграла как минимум три матча, после чего участники с лучшими результатами вошли в «серебряный» и «золотой» финалы. В расписании турнира футбол 5 на 5 был третьим по счету после соревнований по сдаче ГТО и рыбалке. Впереди игроков ждут волейбол и футбол 7 на 7. Соревнования продолжают укреплять коллективный дух и дружбу среди участников, напоминая о важности совместного досуга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.