В Домодедове прошел мини-турнир по хоккею среди женских команд

В мини-турнире по хоккею на ледовой арене спорткомплекса «Авангард» городского округа Домодедово встретились несколько команд из Домодедово и соседних округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Если еще несколько лет назад женский хоккей в России был чем-то диковинным, сегодня хоккеистка — это звучит гордо. Девушки показывают отличные результаты. Домодедовский «Авангард» уже успел сыграть в межрегиональном турнире, а ведь команде нет еще и двух лет.

«Современный мир показывает, что роль женщины растет во всех сферах, в том числе и в спорте. В нашей стране есть женская хоккейная лига. Команды играют, тренируются, идет регулярный чемпионат. Ну и любители тоже стараются не отставать и проводить, как турниры, так и постоянные тренировки», — поделилась пресс-атташе федерации женского хоккея Московской области Ксения Клюева.

Мини-турнир в честь Международного женского дня объединил команды из Домодедово, Видного и Раменского. Хоккеистки «Авангарда» тепло встретили единомышленниц из соседних муниципалитетов.

«На домашней арене действительно больше ответственности перед родными трибунами. Но, с другой стороны, родные стены помогают. Поэтому хорошо играть везде — и дома, и в гостях», — отметила Ксения Клюева.

Две женские команды «Авангард» (г. Домодедово) и «Акулы» (г. Видное) тренирует Дмитрий Мартынович. Говорит, разница между мужским и женским хоккеем, несомненно, есть.

«Надо быть более тактичным, более сдержанным, воспитанным, так как девушки — это более хрупкие натуры, нежели чем мужчины», — сказал тренер Дмитрий Мартынович.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.