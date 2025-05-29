В Домодедове прошел марафон скандинавской ходьбы для «Активного долголетия»

В парке «Гальчино» в Домодедове прошел марафон скандинавской ходьбы, собравший почти 90 участников из клуба «Активного долголетия», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Несмотря на возраст, участники с энтузиазмом преодолели двухкилометровую дистанцию и получили дипломы за участие.

Семейная пара Сергей и Алевтина Бурцевы, которые занимаются скандинавской ходьбой уже семь лет, поделились впечатлениями.

«Сегодня вообще замечательно. О чем еще можно мечтать? Огромное удовольствие получили от этого мероприятия. Прекрасная погода, хорошая музыка, все просто замечательно. Организовано очень здорово, весело. Поэтому все, кто хочет здоровья — палки в руки и вперед!», — сказали они.

Марафон стал не только спортивным мероприятием, но и настоящим праздником бодрости, радости и общения. Участники унесли с собой заряд положительных эмоций и отличное настроение, а главное — вдохновение продолжать активный и здоровый образ жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» отметил важность развития клубов «Активное долголетие». По его словам, они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и помогают старшему поколению его вести.