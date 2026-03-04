В Домодедове прошел финал школьной футбольной лиги

Финал Единой школьной лиги по футболу прошел 3 марта на стадионе «Авангард» в Домодедове. За победу боролись команды шести школ, а победители представят округ на региональном этапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В решающих матчах встретились команды школ № 1, 3, 4, 5, 9 и образовательного комплекса «Наследие». На поле вышли ученики 2012 года рождения и старше. Турнир подвел итог полуторамесячного группового этапа.

Главный судья Единой школьной лиги Руслан Алигаев отметил значимость финала.

«Мы считаем важным, что сегодня, спустя полтора-два месяца группового этапа, узнаем, кто выходит на регион. Для нас важно оценить уровень футбола детей в Домодедовском районе и округе. Мы видим, что у нас есть хорошие футболисты, они показывают достойный уровень игры», — отметил Алигаев.

На трибунах собрались друзья, родственники и выпускники школ. Болельщики активно поддерживали команды.

Матчи прошли в напряженной и эмоциональной борьбе. Игроки демонстрировали командную работу, дисциплину и стремление к победе. Организаторы подчеркнули, что такие соревнования помогают выявлять спортивные таланты и способствуют развитию школьного спорта.

Победители финала представят Домодедово на региональном этапе. Дату и место проведения соревнований объявят дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.