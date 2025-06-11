В Домодедове прошел благотворительный велопоход

В Ушмарском лесу состоялся второй по счету велопоход, который объединил более пятидесяти участников — неравнодушных жителей Домодедово, любителей активного отдыха и просто хороших людей. Цель мероприятия была не только спортивной, но и благотворительной: помочь Даниилу Федоткину собрать средства на реабилитацию после тяжелой травмы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Несмотря на пасмурную погоду и прогноз дождя, участников было немало.

«Вчера мы сомневались из-за дождя — соберемся мы или нет. Но я вижу, что настоящим спортсменам и действительно добрым людям никакая погода не помеха. Прошлый год показал, что это действительно очень классное, крутое мероприятие», — отметил депутат совета депутатов и председатель совета торгово-промышленной палаты округа Александр Пашков.

Велопоход начался с утренней зарядки под музыку и обсуждения маршрутов. Участников ждал не просто маршрут по лесу — организаторы подготовили настоящий квест: с заданиями по спортивному ориентированию, краеведческой викториной и поиском «Домодедовского тайника».

«В этом году у нас задания туристической направленности. Участники собирают походные места, проходят локации с испытаниями — как спортивными, так и интеллектуальными. Все для того, чтобы интересно провести время и поближе познакомиться с нашим лесом», — рассказала главный инспектор отдела туризма администрации Екатерина Зубкова.

Отдельной мотивацией для всех стало участие в добром деле. В этот день каждый преодолённый километр приближал Даниила Федоткина к возможности восстановиться.

Организаторы уже начали думать о следующем мероприятии — обещают, что задания будут еще сложнее, а впечатлений — еще больше. Велопоход становится доброй традицией в Домодедово — примером того, как спорт, единство и участие способны менять чью-то жизнь к лучшему.

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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.