В Домодедове открыли спортклуб в память о бойце спецоперации

Спортивный клуб «Захаровфит» Наталья Захарова открыла в память о супруге, погибшем в ходе специальной военной операции и награжденном орденом Мужества посмертно. По словам вдовы, решение создать пространство для тренировок появилось сразу после трагедии.

«Я хотела, чтобы имя мужа продолжало звучать и чтобы люди помнили о тех, кто отдал жизнь за Родину», — сказала Наталья Захарова.

Сегодня клуб стал не только площадкой для занятий спортом, но и местом поддержки для семей, переживших утрату. Заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации округа Юрий Гапчук отметил преданность Натальи своему делу и подчеркнул, что такие тренеры развивают спорт и вдохновляют воспитанников.

Во время визита Евгения Хрусталева пообщалась с семьей и посетила тренировку юных спортсменок. Дочери Натальи также занимаются спортом: пятилетняя Варвара делает первые шаги, а старшая Анастасия выступает в соревнованиях по спортивной аэробике. Глава округа подчеркнула, что подобные инициативы помогают сохранять память о героях и объединяют людей вокруг спорта и взаимопомощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.