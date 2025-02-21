В Домодедове обучают фигурному катанию детей с ОВЗ

Воспитанники школы фигурного катания «Пегас» Домодедова помогают обучать фигурному катанию детей с особенностями здоровья. Реализовать социальный проект для ребят, которые не могут заниматься в общих группах по состоянию здоровья смогли руководители школы фигурного катания «Пегас» Ксения Грязнова и Алина Кальная при поддержке администрации городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я люблю детей настолько сильно, что могу тренировать их целую вечность. Под чутким руководством наших тренеров Алины Кальной и Ксении Грязновой мы с детьми изучаем базовые навыки: правильно падать и вставать, держать баланс. Далее перейдем к простым элементам. С детьми интересно беседовать, они очень отзывчивые и всегда с нетерпением ждут тренировок», — делится воспитанница школы Маргарита Эльтарова.

Александра Кощеева, также фигуристка школы, помогает тренеру обучать фигурному катанию детей с особенностями здоровья.

«Подобного опыта у меня не было ранее, но когда тренеры попросили помочь я откликнулась с радостью одна из первых. Моя помощь заключается в поддержке на льду. У нас есть ритуал перед и после тренировки — мы обнимаемся. Тактильный контакт важен, так мы приветствуем друг друга и прощаемся. Я чувствую отдачу и доверие», — поделилась Александра.

Из-за травмы у Александры был годовой перерыв в тренировках, но по возращении она блестяще выступила на командных соревнованиях Всероссийского фестиваля «Сияние льда» в Подольске, где они завоевали Гран-при.

Набор в группу фигурного катания для детей с особенностями продолжается. Для занятий необходимо предоставить справку о состоянии здоровья ребенка. На тренировке могут заниматься дети от трех лет. Коньки и опоры на время тренировки бесплатно предоставляет ГС «Авангард».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.