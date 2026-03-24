В Домодедове 21 марта проведут массовый забег в лесопарке

Массовый забег по живописным тропам лесопарка пройдет 21 марта с 8:50 до 10:00 в Домодедове в рамках «Системного расписания». К участию приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парках Домодедова продолжается серия тематических мероприятий, где жители могут выбрать занятие по интересам. Одним из событий станет прогулка с туристическим клубом по зимнему лесопарку. Участники смогут пройти маршрут по природным тропам и провести утро на свежем воздухе.

Программа также включает спортивные тренировки и утренние забеги, занятия с беговыми клубами, подвижные игры и открытые лекции. Для детей предусмотрены эстафеты и игровые активности, для взрослых — клубные встречи и настольные игры.

В лесопарке «Городской лес» в кафе «СелиПоели» организуют творческую мастерскую «Умелые ручки». Там проходят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для детей и взрослых. Кроме того, в парках запланированы спектакли, выставочные проекты и вечерние развлекательные программы. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.