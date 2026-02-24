В Домодедове 1 марта проведут тренировку в Городском лесу

Спортивная тренировка пройдет 1 марта с 10:00 до 11:00 в лесопарке «Городской лес» в Домодедове. К участию приглашают всех желающих в рамках серии тематических активностей в городских парках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В лесопарке «Городской лес» участники смогут присоединиться к утренней тренировке и пройти маршрут по живописной зимней территории. Мероприятие станет частью регулярной программы активностей, которая объединяет спорт, отдых и просвещение.

Кроме тренировок и утренних забегов, в парках Домодедова проходят образовательные лекции, встречи на свежем воздухе, детские игровые программы, туристические прогулки и вечерние развлекательные мероприятия. Для жителей также организуют настольные игры, клубные встречи, спектакли и выставочные проекты.

Отдельное направление программы — творческая мастерская «Умелые ручки» в кафе «СелиПоели» на территории лесопарка. Здесь проводят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для детей и взрослых. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.