В Долгопрудном определили полуфиналисток школьной лиги 3х3

сегодня в 16:33

В Долгопрудном 11 марта завершились отборочные игры муниципального этапа «Единой школьной лиги» по баскетболу 3х3 среди девушек. По итогам встреч определены четыре команды, которые продолжат борьбу за выход в областной дивизион, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отборочные матчи прошли на площадках «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы и школы № 11. В соревнованиях участвовали команды городских образовательных организаций, которые боролись за выход в полуфинал муниципального этапа.

В первой подгруппе лидерами стали команды «Физтех-лицея» и Долгопрудненской гимназии. Во второй подгруппе путевки в полуфинал завоевали девушки из школ № 6 и № 14.

20 марта победительницы отборочного этапа вновь встретятся на площадке, чтобы определить сильнейшую команду Долгопрудного. Она представит округ 3 апреля в Истре, где сыграет с соперниками из I дивизиона муниципалитетов Подмосковья.

Трансляцию финальных игр проведут в прямом эфире в аккаунте долгопрудненского подразделения «Школьной лиги» во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.