В Дмитровском округе улучшили условия для занятий спортом

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Горшково» были заменены лампы в большом спортивном зале, что обеспечит комфортные условия для тренировок воспитанников, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского горокруга.

В отделении «Буденновец» проведена дезинфекция конно-спортивной базы, направленная на профилактику заболеваний лошадей и создание безопасных условий для любителей конных прогулок.

На стадионе «Торпедо» активно ведется подготовка к зимнему сезону. В частности, ремонтируются сетки на хоккейной коробке, чтобы болельщики могли наслаждаться игрой и в холодное время года.

«Эти мероприятия направлены на улучшение условий для занятий спортом и обеспечение безопасности наших жителей. Мы стремимся создать все условия для активного и здорового образа жизни, чтобы каждый мог наслаждаться спортом и физической активностью без риска для здоровья», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.