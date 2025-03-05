В Дмитровском округе прошли престижные соревнования по горнолыжному спорту

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева стал площадкой для проведения областных соревнований «На призы губернатора Московской области». Этот традиционный турнир собрал юных спортсменов со всего региона, чтобы определить лучших в технических дисциплинах горнолыжного спорта — слаломе и слаломе-гиганте. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состязаниях приняли участие 150 горнолыжников двух возрастных категорий: 12-13 лет и 14-15 лет.

Для воспитанников спортивной школы «Шуколово» турнир стал особенно успешным. В возрастной категории 12-13 лет спортсмены школы продемонстрировали впечатляющие результаты: Максим Журавлев завоевал золотую медаль, а Лиа-Вера Чернякова поднялась на третью ступень пьедестала почета.

Успех учеников во многом стал возможен благодаря профессионализму тренерского состава. Особые слова благодарности заслуживают тренеры Надежда Викторовна Салтыкова и Екатерина Александровна Чижикова, которые помогли спортсменам достичь таких впечатляющих результатов.

Турнир «На призы Губернатора Московской области» не только определил сильнейших спортсменов региона в данных дисциплинах, но и стал важным этапом подготовки молодых горнолыжников к будущим соревнованиям, способствуя развитию горнолыжного спорта в Московской области.

«Мы гордимся нашими талантливыми спортсменами. Их достижения — результат упорного труда, дисциплины и любви к спорту. Мы и в дальнейшем будем создавать для них все необходимые условия, чтобы они могли достигать новых высот и прославлять Дмитровский округ на различных соревнованиях», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.