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В Дмитровском округе прошли межрегиональные соревнования по греко-римской и женской вольной борьбе

В поселке Деденево Дмитровского городского округа прошел юношеский турнир по греко-римской и женской вольной борьбе, организованный спортивным клубом «Медоед» центра культурного развития «Подосинковский» при поддержке заместителя главы Дмитровского городского округа Ирины Костышиной. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На соревнования съехались спортсмены из Москвы, Московской и Тверской областей. 17 команд, 190 участников вышли на ковер, чтобы помериться силами. Не смотря на высокую конкуренцию дмитровские борцы показали достойный результат и завоевали 7 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Золотые медали завоевали: Эдуард Крикухин, Роман Чунин, Артем Куликовский, Шахриер Конгауров, Кирилл Ванешин, Владимир Павловецкий и Иван Петухов.

Серебряные медали завоевали: Владимир Мезенцев, Захар Шукаев, Эрбол Самаганов, Абдула Авторханов, Виктория Мусина, Даниил Шалыгин, Даниер Мавлозудо и Таисия Бакунина.

Бронзовые медали завоевали: Арина Чувашова, Михаил Николаев, Марк Фёдоров, Джавохир Мансуров, Захар Иванов, Семён Семёнов, Эльгиз Ашрафли, Владимир Бондаренко, Дмитрий Колесниченко, Алексей Аленичев, Артем Рындин, Арон Калинин, Александр Коновалов, Максим Михайлов, Ярослав Жарков, Ярослав Бакунин, Богдан Тукаев и Алексей Вавилин.

Приз зрительских симпатий за лучшую технику получил Эдуард Крикухин. Все призеры получили заслуженные кубки и медали от СК «МЕДОЕД».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.