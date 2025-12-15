В Дмитрове стартовал V сезон проекта «Выходи во двор»

Первый матч пятого, юбилейного сезона проекта «Выходи во двор» состоялся в муниципальном округе Дмитров. Команда звезд «Легенды хоккея» ворвалась в сезон с победы в матче против любительской сборной округа со счетом 3:2, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первая игра сезона 2025/2026 прошла на Торговой площади, где в этом году открылся первый в Дмитрове каток с искусственным льдом.

«Хоккей начинается со двора. Мы играем с ребятами, которые живут в этом городе. И мы всегда рады участвовать в таких мероприятиях. Важно, что в каждом городе мы встречаемся с семьями участников СВО, их детей надо поддерживать и о них заботиться», — сказал Виталий Прохоров.

На стартовый матч приехали: двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, вице-чемпион мира Александр Гуськов, олимпийский чемпион, серебряный призер чемпионата мира Андрей Коваленко, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров и двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин. На лед в составе «Легенд хоккея» вышли также специальные гости: актер сериала «Молодежка» Иван Жвакин и корреспондент Первого канала Антон Верницкий.

Наставником звездной команды по традиции выступил легендарный ЯК-15, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. Комментировал матч журналист, спортивный комментатор, депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

«Выражаю благодарность вам, дорогие болельщики, которые пришли сегодня поддержать нас. Хоккей — это лучшая в мире игра. Спасибо вам!» — сказал Александр Якушев.

По традиции «Легенды хоккея» встретились с семьями участников СВО из Дмитрова, которые сегодня выполняют свой воинский долг. Звездные спортсмены пообщались с детьми и вручили им подарки.

Мастер-класс для юных хоккеистов перед началом гала-матча провели Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин.

Первая игра сезона завершилась в пользу «Легенд хоккея» с минимальным отрывом — 3:2.

С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела более 40 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья, игры суммарно посетили более 60 тысяч болельщиков. Напомним, что проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2022 года, а также в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.