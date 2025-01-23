В Дмитрове состоялся финал первенства по стритболу

22 января на стадионе «Авангард» состоялся финал первенства Дмитровского техникума по стритболу, в котором приняли участие команды юношей и девушек из различных структурных подразделений этого учебного заведения. Это спортивное событие собрало множество зрителей, желающих поддержать своих фаворитов и насладиться захватывающими моментами игры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Итоги финала среди девушек:

1 место — команда структурного подразделения № 3. Девушки показали великолепную командную работу, точные передачи и уверенные броски, что позволило им уверенно выйти в финал и завоевать золото.

2 место — команда Дмитровского техникума. Несмотря на все усилия, им не удалось обойти соперниц, но они проявили настоящий спортивный дух и стойкость на протяжении всего турнира.

3 место — команда № 2 Дмитровского техникума, которая также продемонстрировала достойную игру. Упорство и желание победить сделали спортсменов сильными соперниками на протяжении всего соревнования.

Итоги финала среди юношей:

1 место — команда № 1 структурного подразделения № 1 из поселка Новосиньково. Юноши показали отличные навыки игры, быструю реакцию и тактическую смекалку, что позволило им уверенно взять верх в финальном матче.

2 место заняла команда № 2 структурного подразделения № 1 пос. Новосиньково. Игра команды отличалась напряженной борьбой и высокими результатами, что сделало финал по-настоящему захватывающим.

3 место заняла команда Дмитровского техникума, которая также играла на высоком уровне и внесла значительный вклад в общий успех турнира.

Финал стал настоящим праздником спорта, где участники смогли продемонстрировать свои навыки и командный дух.

«Поздравляю всех участников, победителей и призеров финала Первенства Дмитровского техникума по стритболу! Это событие стало настоящим праздником спорта, объединившим студентов техникума и подарившим зрителям массу ярких эмоций», — отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.