В Дмитрове прошел заключительный этап Кубка Дмитровского городского округа по спортивному туризму

В спортивном зале Внуковской школы прошел заключительный этап Кубка Дмитровского городского округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. Организатором мероприятия выступила общественная организация Федерация спортивного туризма Дмитровского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов и учащихся образовательных учреждений Дмитровского округа и других городов Подмосковья.



В борьбе за награды на дистанциях первого и второго класса выступили спортсмены пяти клубов: Внуковской школы, Синьковской школы № 1, Инженерной школы, Лицея № 4 и гимназии «Дмитров».



Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что в округе созданы отличные условия для развития туризма и молодежного спорта.



Участники демонстрировали свои навыки на различных технических этапах дистанции, включая спуск и подъем по вертикальным перилам, наклонную переправу и стенд с зацепами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.