В Дмитрове прошел фестиваль по роликовому следж-хоккею «Играем по-взрослому»

В подмосковном Дмитрове прошел фестиваль по роликовому следж-хоккею «Играем по-взрослому». Это событие стало настоящим праздником спорта, объединившим юных спортсменов из разных уголков России, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие 5 команд, представляющих специализированные учреждения для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и инклюзивные общеобразовательные школы. Каждая команда продемонстрировала высочайший уровень мастерства, спортивный дух и упорство, что сделало турнир незабываемым.

Всего в Дмитров съехались 47 талантливых юных спортсменов, которые поразили всех своим невероятным талантом и стремлением к победе. Их игра стала источником вдохновения не только для зрителей, но и для всех участников. Каждый матч был наполнен энергией и азартом, что создавало неповторимую атмосферу на арене.

За время фестиваля зрители смогли увидеть 10 захватывающих матчей, в которых было забито 52 гола. Эти цифры говорят о высоком уровне подготовки и огромном интересе участников к игре.

Помимо спортивной составляющей, фестиваль включал в себя насыщенную анимационную программу и мастер-классы, которые позволили ребятам не только отдохнуть, но и приобрести новые навыки. Также юные спортсмены посетили Дмитровский музей, где познакомились с историей и культурой региона.

Фестиваль по роликовому следж-хоккею «Играем по-взрослому» прошел в рамках проекта с таким же названием, поддержанного грантом президента РФ, предоставленным фондом президентских грантов. Акцию «Голевая передача» совместно провели ДоброFON и КХЛ, что также способствовало успеху мероприятия. Поддержка партнеров федерации добавила значимости и масштабности фестивалю.

Этот фестиваль не только подарил незабываемые эмоции участникам и зрителям, но и стал важным шагом в развитии инклюзивного спорта в России, вдохновляя молодых людей на новые достижения и победы.

«Фестиваль, который состоялся в Дмитрове, показал, как спорт может объединять и вдохновлять. Подобные мероприятия играют важную роль в развитии инклюзивного спорта, давая надежду и мотивацию его участникам», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.