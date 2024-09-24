В Дмитрове после капитального ремонта откроется бассейн «Бриз»

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход в бассейне «Бриз». На данный момент все основные этапы — ремонт фасада, кровли, подведение сетей коммуникаций, внутренняя разводка канализации, обновление систем водоотведения и водоподготовки, стяжка полов и вентиляция — выполнены на 100%. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2016 году бассейн был закрыт в связи с аварийным состоянием. Однако, благодаря масштабной программе по капитальному ремонту спортивных учреждений региона, появилась возможность вернуть его к жизни. Подрядчик приступил к ремонту фасада, внутренних помещений и инженерных коммуникаций в соответствии с новым единым стандартом, утвержденным министерством спорта Московской области. Все работы ведутся в рамках региональной программы по ремонту спортивных учреждений Подмосковья.

Руководитель проекта по ремонту бассейна компании ООО «Лидеринжиниринг» Алексей Зайцев рассказал главе округа, что на объекте ежедневно работает до 30 человек — электрики, строители, сантехники, отделочники и рабочие по благоустройству. Вся необходимая техника имеется в наличии, а поставки материалов и оборудования идут согласно графику.

Открытие бассейна «Бриз» после капитального ремонта запланировано на конец этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал Воробьев.