В ДК «Головково» Наро-Фоминского округа прошел турнир по шахматам

Участники показали, что игра в шахматы не так проста, как может показаться с первого взгляда. Это соревнование в самообладании, логике, а также в умении просчитывать ходы противника.

По итогам турнира места распределились следующим образом: 1 место занял Иван Чалдышкин; 2 место — Анатолий Сафошкин; 3 место — Дмитрий Сорочинский.

Победители награждены грамотами и памятными призами.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.