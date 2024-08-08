В День физкультурника в Подмосковье состоится свыше 300 спортивных мероприятий

Главный спортивный праздник страны в этом году будет отмечаться 10 августа. По всей территории Подмосковья пройдут фестивали и праздники, соревнования и спартакиады по различным дисциплинам, мастер-классы, открытые тренировки, показательные выступления, веселые старты и многое другое. Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие более 50 тысяч человек.

​В Год семьи большой праздник физической культуры пройдет с акцентом на семейные ценности. Наравне с масштабными спортивными форматами будет уделено особое внимание семейным соревнованиям и дворовым дисциплинам.

​Наиболее масштабные и массовые мероприятия в Подмосковье состоятся в городских округах: Зарайск, Балашиха, Мытищи, Чехов и Наро-Фоминском г. о.

​Спортивные мероприятия в Московской области, приуроченные ко Дню физкультурника, пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Следить за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области можно в Telegram и VK.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.